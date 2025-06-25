Везли пациента: машина скорой помощи завалилась на бок при ДТП в Егорьевске

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Машина скорой помощи с пациентом перевернулась при ДТП в Егорьевске

Автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, попал в ДТП в Егорьевске. В результате спецтранспорт перевернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

ДТП произошло около 11:00 возле одного из домов на улице Рязанской. По предварительным данным, виновник аварии — водитель Hyundai. Он допустил столкновение с машиной скорой помощи.

В результате спецтранспорт перевернулся. На опубликованных фото с места происшествия видно, что машина скорой помощи лежит на дороге. Недалеко стоит Hyundai, у которого повреждена передняя часть.

На данный момент участники ДТП за медицинской помощью не обращались.

Госавтоинспекция выясняет детали происшествия. Затем будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

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