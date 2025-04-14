Везде аварии: снегопад привел к транспортному коллапсу в Якутске

Апрельский снегопад привел к массовым авариям на дорогах в Якутске

В столице Республики Саха Якутске апрельский снегопад привел к транспортному коллапсу. На дорогах массовые аварии из-за гололедицы, сообщает РЕН ТВ .

Общественный транспорт также заносит на перекрестках. На одном из них столкнулись сразу несколько легковых автомобилей и автобусов. В итоге проезд оказался полностью перекрыт, образовались огромные пробки.

Из-за разгула стихии коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Власти призывают водителей не превышать скорость, ехать осторожно, чтобы избежать аварий.

Более того, жителей Якутска ждет ухудшение погоды. В городе ожидается мокрый снег с дождем, а порывы ветра могут усилиться.

Ранее синоптик Евгений Тишковец не исключил, что в последней декаде апреля Центральную Россию снова может накрыть снег. По словам эксперта, на этой неделе в ЦФО станет заметно теплее. Однако такая погода продержится недолго.