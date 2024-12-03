Ветрянка убила 2 детей в психоневрологическом пансионате в Волгоградской области

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Два ребенка умерли от ветрянки в психпансионате «Солнечный дом» под Волгоградом

Двое детей скончались после того, как подхватили ветрянку в психоневрологическом пансионате для несовершеннолетних «Солнечный дом» в Волгоградской области. Оба ребенка заболели 7 ноября, сообщает Mash .

Суммарно в «Солнечном доме» заразились ветрянкой 11 детей. Два человека погибли. По предварительным данным, причиной гибели стала пневмония и ветряная оспа.

Состояние здоровья у шести несовершеннолетних — средней тяжести. За ними следят доктора. Трое детей лечились амбулаторно.

Ранее инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба предостерегла родителей от хождения «в гости на ветрянку». Стоит помнить, что ветряная оспа не всегда проходит бесследно. Иногда она вызывает осложнения.