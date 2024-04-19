Инфекционист НИКИ детства предостерегла родителей от хождения «в гости на ветрянку»

Ветрянка безопасна для детей и ею лучше переболеть в детстве, специально заразившись в гостях или на детской площадке, ошибочно считают многие родители. Чем может грозить такая «ветрянко-вечеринка», рассказала педиатр, врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

«Ветряная оспа не всегда проходит бесследно. Иногда она приводит к тяжелым осложнениям. Это может быть вторичное инфицирование высыпаний, в виде абсцессов, флегмон и т. д. Кроме того, осложнением может стать ветряночный энцефалит, а также распространенные формы, когда высыпания возникают не только на коже и слизистых, но и на внутренних органах. Осложнения ветрянки могут приводить к летальному исходу», — пояснила инфекционист.



В группу риска входят дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитом, а также новорожденные, особенно если заражение ветряной оспой происходит внутриутробно.



«Оптимальный вариант защиты от тяжелых последствий ветряной оспы — вакцинация. Особенно это важно для входящих в группу риска детей. Сейчас обсуждается включение прививки от ветряной оспы в национальный календарь профилактических прививок с 2025 года», — добавила Ольга Кандоба.



Отмечается, что специалисты НИКИ детства разработали алгоритм помощи детям с ветряной оспой для врачей-педиатров Подмосковья. Это пособие уже стало настольным помощником для всех участковых детских врачей региона.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.