Весеннее обострение: неадекват в Екатеринбурге кидал в людей нож и топор

Мужчина кидался ножом и топором в прохожих в Екатеринбурге

Мужчина кинул в прохожих нож и топор на улице Вайнера в Екатеринбурге Свердловской области. Об этом сообщает Ural Mash .

По предварительной информации, никто не ранен. Агрессивного мужчину остановили люди, а затем его увезли сотрудники полиции.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что неадеквата скрутили, он лежит на асфальте. Недалеко валяются нож и топор.

