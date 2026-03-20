Весеннее обострение: неадекват в Екатеринбурге кидал в людей нож и топор
Мужчина кидался ножом и топором в прохожих в Екатеринбурге
Мужчина кинул в прохожих нож и топор на улице Вайнера в Екатеринбурге Свердловской области. Об этом сообщает Ural Mash.
По предварительной информации, никто не ранен. Агрессивного мужчину остановили люди, а затем его увезли сотрудники полиции.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что неадеквата скрутили, он лежит на асфальте. Недалеко валяются нож и топор.
Ранее ужасная история произошла с семьей в круизе. Вместе с детьми Катерина отдыхала у бассейна, когда к старшему сыну подошел агрессивный мужчина. Он напал на мальчика, обвиняя его в том, что тот украл очки у его ребенка.
