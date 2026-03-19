«Ты врешь! Ты украл!»: неадекват с женой избили мать и ребенка из-за очков

Ужасная история произошла с семьей в круизе. Вместе с детьми Катерина отдыхала у бассейна, когда к старшему сыну подошел агрессивный мужчина. Он напал на мальчика, обвиняя его в том, что тот украл очки у его ребенка.

Женщина не сразу поняла, что мужчина общается на повышенных тонах именно с ее сыном, но затем разобралась в ситуации. Оказалось, что отдыхающий пытался забрать у ребенка очки. Катерина объяснила, что аксессуар принадлежит ей, сын только что принес его из сумки. Но это мужчину не устроило. Он начал кричать, что мальчик украл очки.

«„Ты все врешь, это наши очки, вы их украли!“. Я останавливаю это все, вызываю секьюрити, пусть они разбираются, чьи это очки. Не надо кричать, у меня здесь трое детей», — вспоминает Катерина диалог.

Она забрала сына из бассейна. Когда мальчик выходил, агрессор накинулся на него, схватил за голову и попытался сорвать очки. Мать отреагировала молниеносно, оттолкнув мужчину, но тот толкнул ее в ответ, женщина упала в бассейн. Ее всю трясло, а дети стали плакать. Катерина попросила вызвать полицию, потому что ссора переросла в настоящее нападение.

«Мы весь день давали показания. Полиция нашла видеосъемку с места событий. Я нашла фотографию очков. Они же показали фотографию совсем других очков. А! И еще! Пока мужчина орал, его жена подбежала и тоже присоединилась к его этим прыганьям, поддакивала, все такое», — рассказала пострадавшая.

Полиция предложила ей два варианта: вынести мужчине предупреждение или арестовать его и отправить в багамскую тюрьму. Катерина выбрала второй вариант. По ее мнению, такие люди не должны находиться в социуме.

