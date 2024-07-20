Весь в белой краске, в руке секс-игрушка: осквернен памятник Евгению Пригожину

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В Петербурге неизвестные осквернили памятник на могиле Евгения Пригожина

Неустановленные лица осквернили памятник предпринимателю, основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, который располагается на его могиле на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает «Лента.ру» .

На опубликованных кадрах видно, что памятник Пригожину облили краской белого цвета. Основная часть жидкости попала на грудь монумента, частично задев лицо и руку.

Также на видео можно заметить, что злоумышленники вставили в одну из рук памятника секс-игрушку.

Кто и зачем испортил надгробие Пригожина, пока неизвестно, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года во время крушения частного самолета над Тверской областью. Памятник в полный рост предпринимателю открыли 1 июня 2024 года — в день рождения покойного.