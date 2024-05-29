На могиле главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина установили памятник в полный рост

Памятник главе ЧВК «Вагнер», бизнесмену Евгению Пригожину установили на его могиле. Захоронение находится на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает РБК .

Монумент на могиле Пригожина — фигура главы «вагнеров» в полный рост. Официальное открытие памятника запланировано на 1 июня. В этот день предпринимателю должно было исполниться 63 года.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении частного самолета над Тверской областью. Вместе с ним на борту находились 10 человек, в том числе второе лицо ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Ранее памятник Пригожину и Уткину появился в городе Горячий Ключ, где находится часовня ЧВК. На монументе написано: «Первому. Девятому».