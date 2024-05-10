Вертолеты Ка-52М поразили опорные пункты украинской армии

сегодня в 18:57

Экипажи российских вертолетов Ка-52М ударили неуправляемыми авиаракетами по опорным пунктам и бойцам ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Как доложили передовые авианаводчики, поставленную цель удалось успешно поразить.

На видео, размещенном в Telegram-канале министерства, показан вылет вертолетов из аэропорта базирования, долет до цели, стрельба по противнику.

Ранее ударная группа армейской авиации ВС РФ разгромила опорник ВСУ. Также были ликвидированы военные противника.