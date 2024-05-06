Ударная группа армейской авиации ВС РФ разгромила опорник ВСУ

сегодня в 08:53

В зоне ответственности группировки войск «Запад» на спецоперации ударная группа армейской авиации ВС России уничтожила опорный пункт и личный состав ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В состав группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52м «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Оборонное ведомство показало кадры боевой работы экипажей вертолетов. На видео видно, как они покидают место базирования, приближаются к цели, открывают по ней огонь, а потом возвращаются обратно.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

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