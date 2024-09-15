Вертолет МЧС тушит лесной пожар в Крыму площадью 15 га

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МЧС: вертолет привлекли к тушению лесного пожара в Крыму

Вертолет Ми-8 МЧС России привлекли к ликвидации крупного лесного пожара на территории Крымского полуострова, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего вертолет сбросил 55 тонн воды, забор проводится из реки Западный Булганак.

В воскресенье загорелась сухая трава на территории населенного пункта Кольчугино. По предварительной информации, общая площадь возгорания составила 15 га. В результате происшествия никто не пострадал.

К ликвидации возгорания привлечены более 130 сотрудников МЧС и 34 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что железнодорожный состав был остановлен из-за крупного возгорания в микрорайоне Отрожка в Воронеже. Общая площадь возгорания составила порядка 1,5 га.