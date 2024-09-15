Поезд остановили из-за крупного пожара в Воронеже

сегодня в 17:39

Железнодорожный состав был остановлен из-за крупного возгорания на улице Электровозной в воронежском микрорайоне Отрожка, сообщает «Вести Воронеж» .

При этом не уточняется, какой именно поезд был остановлен.

Пожар произошел в воскресенье около 14:20. Предварительно, общая площадь возгорания составила порядка 1,5 га, горят трава и две надворные постройки.

В ликвидации возгорания задействованы восемь пожарно-спасательных расчетов. Ситуацию значительно осложняет штормовой ветер.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировали более 50 ландшафтных пожаров.