Вероятность нанесения ядерного удара в этом году снизилась до 10%

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«Лента Дня»: букмекеры понизили ставки на ядерный удар до конца года

Игроки международной букмекерской конторы Polymarket изменили ставки на возможность ядерного удара до конца года. Теперь люди считают, что шанс наступления этого события составляет всего 10%, сообщает Telegram-канал « Лента дня ».

Вопрос на Polymarket звучит так: «Сдетонирует ли ядерное оружие в 2024 году?». 19 ноября 18% людей, сделавших ставку на это событие, считали, что да, поскольку Россия изменила доктрину, регламентирующую использование ЯО.

20 ноября мнение букмекеров изменилось. Теперь ядерный удар считают вероятным всего 10% от сделавших ставку.

Ранее сообщалось, что Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. В ответ на это она откажется от вступления в НАТО.