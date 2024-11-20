Express: Трамп может тайно передать ядерное оружие Украине

Избранный американский президент Дональд Трамп может втайне отправить Украине ядерное оружие. Вашингтон и Киев могут договориться об этом очень быстро, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал британского СМИ Express.

Если Трамп пойдет на такой шаг, Украина за короткий срок окажется «чрезвычайно сильной». В таком случае президент соседней страны Владимир Зеленский скажет, что у него есть ядерное оружие, и, если Москва нападет, то «по ней нанесут удар», отмечается в материале Express.

Трамп может передать Украине ядерное оружие в обмен на отказ государства от присоединения к НАТО.

Ранее издание Times писало, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в ответ на сокращение военной помощи США. Украина использует для этого плутоний и отработанные топливные стержни ядерных реакторов.