Вернувшегося с СВО внука заподозрили в убийстве бабушки и дедушки

В Башкирии обнаружили двух убитых пенсионеров. По подозрению в преступлении задержан их внук, вернувшийся с СВО, сообщает Baza .

Отмечается, что родственники приехали навестить 76-летнего мужчину и его 64-летнюю супругу после того, как они перестали выходить на связь. Пенсионеры были мертвы уже около 3 дней.

Они были убиты ударами ножа в шею и спину. Известно, что пропала машина пенсионера. Автомобиль вскоре нашли в кювете в Кунгурском районе в Пермском крае.

Под подозрение попал внук 20-летний Денис Х. Он проходил службу на СВО и должен был приехать в отпуск 11 мая на пять недель. Спустя почти 2 недели поисков его нашли в Перми. Он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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