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Верхнюю часть скорой помощи срезало после столкновения с краном в Москве

В Москве машина скорой помощи, спешащая на вызов на большой скорости, врезалась в стрелу крана. В результате ее верхнюю часть буквально срезало, сообщает «112» .

ДТП произошло на Каширском шоссе. Машина скорой помощи быстро двигалась с включенным спецсигналом. Впереди нее, но на другой полосе, ехал кран, стрелу которого опасно вынесло на соседнюю полосу.

В какой-то момент он остановился, а спецмашина врезалась в стрелу. У скорой помощи срезало верхнюю часть. В результате пострадали водитель, врач, санитар и фельдшер.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП — они допрашивают шофера крана. В Сети появились кадры с места событий. На них видно поврежденную машину скорой помощи, а также ее разбросанные по дороге фрагменты.

Отмечается, что в условиях плохого освещения избежать столкновения было практически невозможно.

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