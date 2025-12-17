Вербовщик скам-центров, куда заманивали россиянок, назвал себя жертвой обмана
Мужчину, завербовавшего россиянок для работы в подставных скам-центрах и обманным путем отправлявшего их в азиатское рабство, могут депортировать в Таджикистан. После задержания мужчина стал утверждать, что сам стал жертвой обмана, пишет РЕН ТВ.
Задержанный Рустам М. утверждает, что его задержали сотрудники миграционной службы в Таиланде. Он отвергает обвинения в том, что торговал российскими моделями, и утверждает, что сам оказался в положении раба.
Вербовщика в дальнейшем планируют депортировать на родину — в Таджикистан.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Бангкока задержали уроженца Таджикистана и резидента России Рустама М., которого подозревают в обмане российских моделей и отправки их в тайские скам-центры.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.