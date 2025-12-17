Вербовщик скам-центров, куда заманивали россиянок, назвал себя жертвой обмана

Мужчину, завербовавшего россиянок для работы в подставных скам-центрах и обманным путем отправлявшего их в азиатское рабство, могут депортировать в Таджикистан. После задержания мужчина стал утверждать, что сам стал жертвой обмана, пишет РЕН ТВ .

Задержанный Рустам М. утверждает, что его задержали сотрудники миграционной службы в Таиланде. Он отвергает обвинения в том, что торговал российскими моделями, и утверждает, что сам оказался в положении раба.

Вербовщика в дальнейшем планируют депортировать на родину — в Таджикистан.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Бангкока задержали уроженца Таджикистана и резидента России Рустама М., которого подозревают в обмане российских моделей и отправки их в тайские скам-центры.

