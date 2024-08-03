Венгерская авиакомпания отказалась от полетов на Ближний Восток

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Wizz Air приостановил полеты в Израиль и Иорданию

Венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила полеты в Израиль и Иорданию, пишет РИА Новости .

«В связи с обострением ситуации в регионе Wizz Air временно приостанавливает полеты в/из Израиля и Иордании», — говорится в сообщении авиакомпании в соцсетях.

Уточняется, что ограничение введено до 4 августа.

Ранее сообщалось об обострении ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и жесткой реакции на это Ирана.