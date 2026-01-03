Венесуэльская бронетехника выдвинулась к резиденции президента Николаса Мадуро

сегодня в 10:40

Вооруженные силы взяли под контроль район президентской резиденции Мирафлорес в Венесуэле. Военные патрулируют прилегающие к дворцу территории и перекрыли все подъездные пути, пишет РЕН ТВ .

В соцсетях появились кадры с бронетехникой, которая, по предположениям пользователей, принадлежит венесуэльской армии. На кадрах видно, как военная техника движется в направлении резиденции президента страны Николаса Мадуро.

Именно правительственный квартал стал главной целью авиационных ударов. Большая часть налетов приходится на эту часть столицы.

Ситуация вокруг резиденции главы государства остается напряженной на фоне продолжающихся военных действий в районе Мирафлорес.

Ранее сообщалось, что в Сети появился момент первых ударов ВВС США по Венесуэле. Очевидцы двигались на машине рядом с пораженными объектами.

