Велокурьер врезался в электробус на юго-западе Москвы
Управлявший электровелосипедом курьер влетел в электробус на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.
По данным пресс-службы «Мосгортранса», ДТП произошло в четверг около 8 часов утра у дома № 81 по улице Вавилова.
Предварительно, велокурьер не справился с управлением, в результате чего врезался в электробус, следовавший по маршруту №993.
В результате столкновения пассажиры общественного транспорта не пострадали. Причины случившегося устанавливают сотрудники ГАИ.
Накануне пятеро пострадали в ДТП на Носовихинском шоссе в городском округе Балашиха. Участниками аварии стали фура и 2 легковушки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.