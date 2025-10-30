сегодня в 10:34

Велокурьер врезался в электробус на юго-западе Москвы

Управлявший электровелосипедом курьер влетел в электробус на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости .

По данным пресс-службы «Мосгортранса», ДТП произошло в четверг около 8 часов утра у дома № 81 по улице Вавилова.

Предварительно, велокурьер не справился с управлением, в результате чего врезался в электробус, следовавший по маршруту №993.

В результате столкновения пассажиры общественного транспорта не пострадали. Причины случившегося устанавливают сотрудники ГАИ.

Накануне пятеро пострадали в ДТП на Носовихинском шоссе в городском округе Балашиха. Участниками аварии стали фура и 2 легковушки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.