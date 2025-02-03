Ведущая Довлатова: меры безопасности в московском ЖК «Алые паруса» ослабли

Российская ведущая и актриса Алла Довлатова владеет квартирой в московском ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв. По словам звезды, меры безопасности в здании ослабли, сообщает SHOT .

По словам ведущей, на территории ЖК за последние годы произошло несколько ЧП. Так, в 2021 году в фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего.

Довлатова отметила, что после убийства меры безопасности на КПП усилили. Чтобы войти на территорию, каждый посторонний, кто не проживает в ЖК, должен был оставлять свои данные, включая ФИО.

Довлатова утверждает, что спустя некоторое время меры безопасности ослабли. По ее словам, это произошло после проверки.

В понедельник прогремел взрыв в «Алых парусах» на Авиационной улице в Москве. Один человек погиб, четверо пострадали.

Среди раненых были и основатель «Армянского батальона» («Арбата») и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Позднее стало известно, что он умер в больнице.

Предварительно, целью взрыва было покушение на Саркисяна. Было возбуждено уголовное дело. Что известно о мотивах преступления и о пострадавших, читайте подробнее в материале РИАМО.