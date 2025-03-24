Вебкамщица из Петербурга засунула в вагину iPhone и не смогла его достать

В Санкт-Петербурге вебкам-модель получила серьезную травму, поместив в свое влагалище iPhone 13 mini. Телефон она не смогла достать сама, сообщает Mash .

20-летняя студентка общалась с клиентами во время съемки. Ей предложили засунуть смартфон во влагалище. По задумке, клиент затем должен был звонить на телефон вебкамщицы.

Сначала все шло по плану. Однако когда пришло время доставить смартфон, студентка столкнулась с трудностями. Вынуть iPhone 13 mini она не смогла.

Девушка старалась подцепить телефон длинными ногтями. Однако это не помогло, в результате она только травмировала себя. Затем вебкам-модель вызвала скорую помощь. Ее госпитализировали. Врачи смогли спасти студентку и вынули из нее телефон.

Между тем РФ стала одним из мировых лидеров по числу вебкам-студий. Тысячи россиянок беспрерывно ведут съемки в подпольных студиях.