Вдова и сын бывшего чиновника Саввы Михайлова убиты в Якутии

Тела 40-летней Валерии и ее 11-летнего сына нашли в квартире многоэтажки в 202-м микрорайоне Якутска. Это семья общественника, бывшего зампреда якутского Госкомитета по занятости населения и бойца СВО Саввы Михайлова, который скончался в госпитале в 2023 году.

По предварительным данным, к преступлению может быть причастна их 16-летняя дочь. Следователи продолжают работать с подростком. С места происшествия были изъяты молоток и нож.

Ранее стало известно, что тренер по вольной борьбе забил до смерти и закопал 18-летнего сына любовницы в Дагестане.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.