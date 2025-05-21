Важную федеральную трассу перекрыли из-за лесного пожара в Забайкалье

сегодня в 12:55

Участок федеральной трассы «Байкал» перекрыт из-за бушующего в Забайкальском крае лесного пожара, утверждает «112» . Пламя приблизилось вплотную к дороге, соединяющую три региона — Забайкалье, Бурятию и Иркутскую область.

Огнем уже объяты некоторые обочины трассы. Госавтоинспекция решила перекрыть 4 километра дороги в Улетовском районе — с 1030-го по 1034-й.

Сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители продолжают бороться с лесным пожаром в Забайкалье. С конца апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня.

На днях появилось видео, как лесной пожар в Забайкальском крае приближается к населенным пунктам.