Важную федеральную трассу перекрыли из-за лесного пожара в Забайкалье
«112»: федтрассу «Байкал» перекрыли из-за бушующего в Забайкалье лесного пожара
Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Участок федеральной трассы «Байкал» перекрыт из-за бушующего в Забайкальском крае лесного пожара, утверждает «112». Пламя приблизилось вплотную к дороге, соединяющую три региона — Забайкалье, Бурятию и Иркутскую область.
Огнем уже объяты некоторые обочины трассы. Госавтоинспекция решила перекрыть 4 километра дороги в Улетовском районе — с 1030-го по 1034-й.
Сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители продолжают бороться с лесным пожаром в Забайкалье. С конца апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня.
На днях появилось видео, как лесной пожар в Забайкальском крае приближается к населенным пунктам.