«Варварский акт»: дрон ВСУ влетел в окно детсада в Кременной
Украинский дрон атаковал детский сад в Кременной
В городе Кременная (ЛНР) украинский беспилотник атаковал детский сад, влетев в окно учреждения. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Власти отметили, что сейчас дети не ходят в садик из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Мэр Кременной Вячеслав Третьяков назвал «варварским актом» нападение на детсад.
«К счастью, никто из охраны и воспитателей не пострадал в результате этого варварского акта», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Ранее 12-летняя девочка пострадала в результате удара ВСУ по автобусу в луганском Лисичанске. Состояние пострадавшего ребенка оценивали как средней степени тяжести.