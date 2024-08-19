«Варварский акт»: дрон ВСУ влетел в окно детсада в Кременной

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В городе Кременная (ЛНР) украинский беспилотник атаковал детский сад, влетев в окно учреждения. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Власти отметили, что сейчас дети не ходят в садик из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Мэр Кременной Вячеслав Третьяков назвал «варварским актом» нападение на детсад.

«К счастью, никто из охраны и воспитателей не пострадал в результате этого варварского акта», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее 12-летняя девочка пострадала в результате удара ВСУ по автобусу в луганском Лисичанске. Состояние пострадавшего ребенка оценивали как средней степени тяжести.

