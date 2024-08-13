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12-летняя девочка пострадала в результате удара ВСУ по автобусу в Лисичанске

12-летнюю девочку, пострадавшую при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске, готовят к эвакуации в Луганск, сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

Состояние 12-летней девочки, получившей ранения при ударе ВСУ по Лисичанску, оценивают как средней степени тяжести.

Медики ей оказали первую медицинскую помощь на месте ЧП. Теперь ребенка готовят к эвакуации в Луганск.

По данным ТАСС, число пострадавших при ударе по Лисичанску увеличилось до 31. Кроме того, от полученных ранений скончался еще один человек. Таким образом, число погибших возросло до двух.

Ранее стало известно, что украинские силы ударили по автобусу с пассажирами в Лисичанске ЛНР боеприпасом кассетного типа. Один человек погиб, пострадали 28 мирных жителей.