Вандалы из Смоленской области изрисовали вагон столичного метро

Двое молодых людей изрисовали черным маркером весь вагон электропоезда в столичной подземке. За вандализм их привлекут к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Двое злоумышленников ехали в вагоне поезда от «Китай-города» до «Щукинской». В какой-то момент они решили похулиганить, достали маркер черного цвета и начали наносить различные надписи на панели стены и двери вагона, а еще на пассажирские сиденья. Таким образом они испортили имущество метрополитена и причинили ему материальный ущерб.

Хулиганами оказались двое жителей Смоленской области 2002 года рождения. Прокуратура проконтролирует их привлечение к уголовной ответственности за вандализм в общественном транспорте (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Всем пассажирам напоминают об уголовной ответственности за порчу имущества в общественном транспорте или иных общественных местах, осквернение зданий и сооружений.