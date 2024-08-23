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«Вам жалко?»: захватчики ИК-19 под Волгоградом просят автомат и машину

В Сети появились кадры переговоров захватчиков ИК-19 и силовиков, на которых арестанты просят предоставить им автомат и машину, пишет Telegram-канал Baza .

«Вам жалко, да, автомат? Машину жалко вам?» — спрашивает за кадром один из захватчиков, который, судя по всему, и снял это видео.

Также захватчик показывает в сторону, где, по его словам, стоит толпа силовиков.

Ранее сообщалось, что в ИК-19 пострадали минимум четыре сотрудника ФСИН. Среди них начальник колонии Андрей Девятов, которому нанесли тяжелые травмы молотком, избив его по голове.

В Волгоградской области создан оперштаб для координации работы по освобождению заложников, угрозы населению нет.