В Звенигороде горит больница, в которой когда-то работал Антон Чехов

В подмосковном городе Звенигород в Одинцовском городском округе горит старая больница. Когда-то здесь работал великий русский классик Антон Павлович Чехов, сообщает « МК: срочные новости ».

Экстренные службы уже работают на месте происшествия. Пожарные активно тушат возгорание. О пострадавших и причинах пожара не сообщается.

На опубликованных в Сети кадрах, снятых очевидцами, видно, что языки пламени буквально пожирают старую постройку. Вокруг все заволокло густым дымом.

Ранее прокуратура раскрыла предварительную причину пожара на строительном рынке в Солнечногорске. Это неосторожное обращение с огнем. Возгорание уничтожило строительный магазин. Потом пламя перебросилось на рынок «Армения маркет».