Раскрыты две возможные причины пожара на строительном рынке в Солнечногорске

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Кадры мощного пожара в Солнечногорске со взрывами появились в Сети

Солнечногорская городская прокуратура раскрыла предварительную причину пожара на строительном рынке в Солнечногорске. Возгорание случилось днем 28 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Также пожар мог произойти из-за аварийного режима функционирования электрического оборудования.

Конечные выводы станут известны после пожарно-технической экспертизы, а также осмотра места происшествия.

Площадь пожара составляет не менее 2 тыс. квадратных метров. Сотрудники МЧС тушат огонь. На опубликованных кадрах видны взрывы.

Ранее сообщалось, что крупный пожар случился в Солнечногорске. Возгорание уничтожило строительный магазин. Потом пламя перебросилось на рынок «Армения маркет».