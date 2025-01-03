В Зимбабве холерой заболели 60 человек, один умер

Вспышка холеры произошла рядом со столицей африканской страны Зимбабве — населенном пункте Мазоу, к северу от Хараре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты The Herald, информацию которой предоставили в министерстве здравоохранения и охраны здоровья детей государства.

Холерой заболели 60 человек. Минимум один умер.

Болезнь начала распространяться из-за отсутствия системы очистки воды, которая поступает из единственного артезианского колодца. Также произошел разлив сточных вод канализации. Она попала в открытые колодцы.

Правительство Зимбабве занимается профилактикой среди людей. Также местные власти открыли временный центр оказания помощи людям, которые заболели.

Помимо этого, ведется пропаганда правил личной гигиены. В планах у местных властей наладить подачу чистой питьевой воды.

Ранее инфекционист Владимир Неронов сказал, что в начале больной холерой человек сталкивается с теми же симптомами, как и при кишечной инфекции. У него появляются рвота и диарея.