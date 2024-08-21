В Жуковском задержали за грабеж ранее судимого 30-летнего мужчину

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание 30-летнего жителя Жуковского. Его подозревают в грабеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Следователи выяснили, что ранее судимый мужчина вступил в конфликт с местным жителем Жуковского на детской площадке на улице Гагарина. Он начал оскорблять собеседника, после чего нанес ему удар. Пострадавший упал за ограждение.

После этого предполагаемый преступник забрал телефон мужчины, лежавший на лавочке, и скрылся.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, нашли предполагаемого правонарушителя и задержали его. Во время обыска силовики обнаружили похищенную ценную вещь. Открыто уголовное дело по статье 161 УК России (грабеж).

Ранее убивавший с гипнозом «Домодедовский упырь» пропал после освобождения из тюрьмы. Он вышел из мест заключения в возрасте 56 лет, но не встал на учет в местном отделении полиции.