сегодня в 10:31

В жестком лобовом столкновении в Бердске погибла женщина, шестеро пострадали

31 августа в 09:00 в Бердске в Новосибирской области женщина 1970 года рождения на Toyota совершила лобовое столкновение с Honda на дороге Р-256 «Чуйский тракт». Один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

За рулем Honda сидел мужчина 1983 года рождения. Его, женщину-водителя Toyota и пять пассажиров увезли в больницу.

Затем в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что женщина 1982 года рождения погибла в больнице. На опубликованной записи видно, что передняя часть одного из автомобилей сильно повреждена.

Ранее на пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара случилось массовое ДТП. Пострадали четыре человека.