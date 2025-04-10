В жену басиста Weezer стреляли полицейские

Во время обыска дома в районе Игл-Рок в Лос-Анджелесе в поисках подозреваемого в наезде на человека, заметили Джиллиан Шрайнер, которая сидела на переднем дворе ее дома с пистолетом в руках. Она отказалась убрать оружие, несмотря на требование полиции, после чего был открыть огонь.

В итоге Джиллиан была ранена в плечо. Ее обвинили в покушении на убийство полицейского, однако позже суд решил отпустить ее под залог в 1 млн долларов.

Ранее в Обнинске Калужской области мужчина пытался атаковать сотрудников дорожной полиции. Двум силовикам пришлось отбегать от злоумышленника и стрелять в воздух.