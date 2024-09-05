В здании ТЦ «Рио» в Кемерове провели проверку из-за тревожного звонка

В интернете очевидцы сообщили, что в Рудничном районе города был опечатан ТЦ «Рио». Судя по опубликованной фотографии, рядом со зданием находилась машина скорой помощи, а вокруг скопилось много людей.

Выяснилось, что в здании торгового центра проводилась проверка после получения тревожного звонка, и на самом деле «Рио» не опечатывали.

Между тем, в Кемеровской области в 2024 году занимаются активным благоустройством, в рамках которого планируется привести в порядок более 290 объектов. Работы завершены уже на 70%.