В здании ТЦ «Рио» в Кемерове провели проверку из-за тревожного звонка

Происшествия

В Кемерове жители выразили обеспокоенность из-за опечатанного торгового центра, сообщает «Сiбдепо».

В интернете очевидцы сообщили, что в Рудничном районе города был опечатан ТЦ «Рио». Судя по опубликованной фотографии, рядом со зданием находилась машина скорой помощи, а вокруг скопилось много людей.

Выяснилось, что в здании торгового центра проводилась проверка после получения тревожного звонка, и на самом деле «Рио» не опечатывали.

Между тем, в Кемеровской области в 2024 году занимаются активным благоустройством, в рамках которого планируется привести в порядок более 290 объектов. Работы завершены уже на 70%.