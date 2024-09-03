Благоустройство общественных территорий в Кузбассе выполнено на 70%

В Кемеровской области в 2024 году проводят благоустройство, власти региона намерены обновить 297 объектов. Работы выполнены уже на 70%, сообщает «Сiбдепо» .

«Очень важно облагораживать территории, которые будут востребованы у жителей разных возрастов и интересов. Сейчас уже завершены работы на 70% объектов, полностью благоустройство необходимо провести до 1 октября», — сказал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

По его словам, обновляют не только аллеи, площади и бульвары, но и совсем небольшие дворы.

Специалисты в разных городах и населенных пунктах области строят детские и спортивные площадки, наносят резиновое покрытие, кладут асфальт и тротуарную плитку, ставят фонари и лавочки, ремонтируют Дома культуры, меняют дорожные бордюры. Также в регионе прокладывают велодорожки и ставят сцены в парках и скверах, там появляются скейт-парки и паркур-зоны.