В завалившемся на бок вертолете Robinson на Камчатке был один человек

ТАСС: один человек находился на борту завалившегося на бок вертолета на Камчатке

Вертолет Robinson, попавший в авиапроисшествие, нашли рядом с вулканом на Камчатке, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Летающее транспортное средство обнаружили лежащим на боку 8 августа. Это произошло рядом с вулканом Малый Семячик, который расположен в 130 километрах от города «Петропавловск-Камчатский». Началась доследственная проверка по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что на борту вертолета Robinson находился только пилот. Он не получил повреждений.

Ранее четыре человека разбились на вертолете Robinson в Приамурье. Было возбуждено уголовное дело.