Четыре человека разбились на вертолете Robinson в Приамурье

В Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находились 3 пассажира и пилот. Возбуждено уголовное дело, сообщает Life.ru со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома РФ.

Вертолет поднялся в воздух с площадки лесоперерабатывающего комбината. Robinson должен был долететь до точки, находящейся поблизости от реки Джелтулы в Тындинском районе, однако судно не достигло места назначения.

После пропажи вертолета было получено оповещение аварийного радиомаяка, заявили правоохранители.

«Зафиксирована крайняя точка координат местонахождения воздушного судна», — отчитались в Следственном комитете.

Спасатели вычислили место падения вертолета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть 2 и более лиц.