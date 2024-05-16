В ЗАГСе в Иркутской области муж убил жену во время развода

Под Иркутском в ЗАГСе муж во время развода набросился на жену с ножом и убил

В Саянске Иркутской области в ЗАГСе при расторжении брака 25-летний мужчина не выдержал эмоционального накала и напал с ножом на супругу, пишет Telegram-канал 112 .

Подозреваемый в убийстве и его жертва поженились в апреле 2024 года, но не смогли прожить вместе и месяца. Пара решила развестись и пришла в ЗАГС для оформления расторжения брака.

В ключевой момент 25-летний мужчина сорвался и набросился на 21-летнюю женщину. Он несколько раз ударил ножом супругу. От полученных ранений пострадавшая скончалась, а злоумышленника задержала полиция.

Что стало причиной скоропостижного развода после свадьбы, не уточняется. Все обстоятельства случившегося теперь предстоит установить стражам порядка.

Ранее в Англии к тюремному заключению приговорили мужчину, который убил жену и разрезал ее тело на 200 частей. Останки жертвы злоумышленник неделю хранил дома, затем сбросил в реку, где их в итоге и нашли.