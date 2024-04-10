В Англии осудили мужчину, который разрезал жену на 200 частей
В Англии суд вынес приговор мужчине, который разрезал жену более чем на 200 кусков и неделю хранил их у себя дома, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, после того, как супруг убил женщину, он попросил своего друга помочь избавиться от улик.
Однако друг преступника вызвал полицию.
Останки жертвы нашли в реке Уитэм в март прошлого года.
Правоохранители заметили следы тщательной уборки и перестановки мебели, а также резкий запах аммиака.
Сотрудники полиции нашли пластиковые пакеты с частями расчлененного трупа.
Злоумышленник признал вину, суд приговорил мужчину к пожизненному сроку с правом просить условно-досрочного освобождения через 19 лет и 316 дней.