В Англии осудили мужчину, который разрезал жену на 200 частей

В Англии суд вынес приговор мужчине, который разрезал жену более чем на 200 кусков и неделю хранил их у себя дома, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, после того, как супруг убил женщину, он попросил своего друга помочь избавиться от улик.

Однако друг преступника вызвал полицию.

Останки жертвы нашли в реке Уитэм в март прошлого года.

Правоохранители заметили следы тщательной уборки и перестановки мебели, а также резкий запах аммиака.

Сотрудники полиции нашли пластиковые пакеты с частями расчлененного трупа.

Злоумышленник признал вину, суд приговорил мужчину к пожизненному сроку с правом просить условно-досрочного освобождения через 19 лет и 316 дней.