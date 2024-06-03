В ЗАГСах России произошел массовый сбой после обновления системы

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ЗАГСы России могут временно ограничить выдачу справок из-за сбоя в системе

Российские загсы могут временно ограничить выдачу справок, а также прием заявлений на проставление апостиля. Все дело в массовом сбое, произошедшем при обновлении системы «Единый государственный реестр ЗАГС», сообщает Baza .

Обновление системы должно было произойти в ночь на 2 июня. Накануне программа вообще не работала, а в понедельник продолжает зависать.

Оказалось, что ошибки в работе появились после обновления. Проблемы касались уплаты госпошлины и запроса на подтверждение подлинности используемого за рубежом документа (апостиль).

Сотрудники ЗАГСа принимают заявления на более поздние сроки. Специалисты обещают исправить ошибки в ближайшее время.

Ранее центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал частичную недоступность некоторых государственных сайтов. В настоящее время проводится анализ инцидента.