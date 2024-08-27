В ВСУ заявили о самом массированном ударе по Украине

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Российские военные нанесли самый массированный удар по объектам Украины, пишет RT со ссылкой на командование ВСУ .

«Российские силы нанесли массированный комбинированный удар… по топливно-энергетическому сектору государства», написал командующий ВВС Украины Николай Олещук в своём Telegram-канале.

Украинский командующий уточнил, что были применены ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Ранее в Минобороны России сообщили о результативных ударах по электроподстанциям в девяти областях Украины, в трех областях страны были поражены газокомпрессорные станции.