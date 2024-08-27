В ВСУ заявили о самом массированном ударе по Украине
Российские военные нанесли самый массированный удар по объектам Украины
Российские военные нанесли самый массированный удар по объектам Украины, пишет RT со ссылкой на командование ВСУ.
«Российские силы нанесли массированный комбинированный удар… по топливно-энергетическому сектору государства», написал командующий ВВС Украины Николай Олещук в своём Telegram-канале.
Украинский командующий уточнил, что были применены ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.
Ранее в Минобороны России сообщили о результативных ударах по электроподстанциям в девяти областях Украины, в трех областях страны были поражены газокомпрессорные станции.