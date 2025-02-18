В Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник

сегодня в 02:37

Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — отметил он.

пострадавших и разрушений на земле нет.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее украинские солдаты пытались нанести массированный удар беспилотниками по России. ВСУ запустили практически 100 беспилотников, но атаку успешно отбили.