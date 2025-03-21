В Воронежской области ПВО уничтожила несколько беспилотников

Силы ПВО и средства РЭБ подавили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал последствия удара ВСУ по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Его противник нанес ночью. После ударов газоизмерительная станция начала гореть.