В Воронежской области объявлена авиационная опасность
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — обратился он к местным жителям.
Ранее украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА.