В Воронежской области объявлена авиационная опасность

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — обратился он к местным жителям.

Ранее украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА.