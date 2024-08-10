В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

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Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

«Силы ПВО наготове», — отметил Гусев.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ночью ВСУ вновь попытались обстрелять регион. Однако российским солдатам удалось уничтожить четыре ракеты и столько же беспилотников противника.