В Воронеже умерла женщина, пострадавшая при атаке ВСУ

Врачи до последней минуты боролись за жизнь женщины, которая получила серьезные травмы при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу, однако оказались бессильны. Пациентку успели прооперировать, но организм не справился, она скончалась. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

10 января произошла одна из наиболее массированных атак дронов на Воронеж с момента начала специальной военной операции. Целью противника, по всей видимости, являлись гражданские постройки.

В реанимационном отделении скончалась молодая женщина, которая получила серьезные повреждения, когда обломки беспилотника упали на ее дом. Медики провели операцию и пытались спасти пациентку, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«От себя лично и от всего правительства Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гусев.

В настоящий момент в медицинском учреждении остается одна пациентка, которой сделали операцию из-за ранения в живот. Еще двое жителей, мужчина и женщина, получившие незначительные ранения в результате атаки, получили первую помощь и были отправлены домой на амбулаторное лечение.

Сотрудники городской администрации и экстренных служб продолжают работу на местах повреждений. Пострадали более десятка многоквартирных зданий, включая одно нежилое, примерно столько же частных домов, гимназия и ряд административных зданий. Восстановительные работы будут проведены оперативно.

«Прошу воронежцев: при получении сигналов о начале атаки БПЛА и особенно — о непосредственной угрозе будьте максимально внимательны, держитесь дальше от окон. Враг бьет именно по гражданским. Берегите себя», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что представители киевского режима атаковали Воронеж. В результате происшествия пострадали четыре человека.

