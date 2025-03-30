В Вологде загорелся ресторан «Огни Сухоны»

Причиной пожара в вологодском ресторане «Огни Сухоны» могло стать возгорание масла во фритюре, сообщает РЕН ТВ .

В центре Вологды вспыхнул пожар в популярном ресторане "Огни Сухоны". По предварительным данным, огонь начался на кухне заведения — вероятной причиной стало возгорание масла во фритюре.

Как сообщил мэр города Андрей Накрошаев, из здания успешно эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет.

Пожарные оперативно прибыли на место. По информации регионального МЧС, огонь охватил около 900 квадратных метров и перекинулся на кровлю здания. На месте работают 12 пожарных расчетов, которые продолжают ликвидировать возгорание.

Спасатели пока не называют точную причину пожара — она будет установлена после тщательного расследования.