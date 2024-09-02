В Вологде задержали подозреваемых в тройном убийстве

В Вологде задержали двоих подозреваемых в убийстве и покушении на убийство двух и более человек в поселке Рубцово, сообщили в следственном управлении СК РФ по области.

Утром в понедельник территории земельного участка в поселке Рубцово были найдены тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчина и женщина с множественными телесными повреждениями. Есть также пострадавшие, которым удалось выжить. Их госпитализировали.

Расследование уголовного дела продолжается. Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Артема Бучина, которого подозревают в убийстве его девушки Екатерины и ее семилетней дочери.