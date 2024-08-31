Полиция задержала экс-вагнеровца, подозреваемого в убийстве девушки и ее дочери

В Пермском крае задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Артема Бучина, которого подозревают в убийстве его девушки Екатерины и ее семилетней дочери. 27-летнего мужчину задержали возле дома его отца и сразу доставили на допрос в военную полицию, сообщает Baza .

Тело 27-летней Екатерины и ее малолетней дочери нашли в квартире на улице Матросова в городе Чусовом. Вскоре установили личность подозреваемого — им оказался ее парень.

Известно, что Бучин уже отбывал срок за убийство молодой женщины, но в колонии подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону спецоперации. Там мужчина получил ранение, его отправили в отпуск. 13 сентября Бучин должен был вернуться в зону СВО.

Что касается первого убийства, за которое мужчине дали 20 лет колонии, он объяснил свой поступок фразой «меня переклинило». После преступления Бучин пытался покончить с собой, но неудачно. Экспертиза показала, что преступник вменяем.

Ранее появились подробности ужасного убийства Екатерины и ее дочери. Подозреваемый задушил девочку, обмотав ее лицо скотчем. Ее мать была забита до смерти, так как на ее теле обнаружили множество следов насилия.